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22сентября
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сегодня, 17:23 0

Амурчанин угнал бульдозер со строительной базы

Амурчанин угнал бульдозер со строительной базы
Фото: 28.мвд.рф

Жителя посёлка Февральск обвиняют в краже бульдозера. Он перевёз технику с помощью своего знакомого.

В ходе предварительного расследования установлено, что в трёх километрах от деревни Селемджинск мужчина заметил стоящий на открытой строительной площадке бульдозер и решил его похитить. Он попросил своего знакомого, владельца грузового автомобиля, помочь перевезти технику, но не посвятил приятеля в свои преступные намерения.

– Сумма ущерба, нанесённая строительной организации, которой принадлежал бульдозер, составила около 2,5 миллиона рублей. Сотрудники управления уголовного розыска изучили большое количество записей с камер фотофиксации и смогли установить автомобиль, перевозивший технику. Затем они определили местоположение бульдозера и установили подозреваемого в краже. Бульдозер злоумышленник привез для ремонта на базу в городе Белогорске. В итого технику вернули законному владельцу. Амурчанин-похититель находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела в отношении жителя Приамурья уже завершено, теперь мужчина предстанет перед судом, – сообщили в УМВД России по Амурской области.

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#криминал

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