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22сентября
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сегодня, 16:41 0

Американский ученый выявил болезнь, которая дает иммунитет к COVID-19

Американский ученый выявил болезнь, которая дает иммунитет к COVID-19
Фото: pixabay.com

У людей, переболевших лихорадкой денге, может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters и на еще не опубликованное исследование профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса.

Американский ученый выяснил, что в регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса идет менее быстрыми темпами.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», — отметил он.

По словам Николелиса, если его предположение подтвердится, то люди смогут получать определенный уровень иммунитета к COVID-19 благодаря прививке от лихорадки денге.

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#коронавирус #наука

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