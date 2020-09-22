Американский ученый выявил болезнь, которая дает иммунитет к COVID-19
У людей, переболевших лихорадкой денге, может вырабатываться определенный иммунитет к COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters и на еще не опубликованное исследование профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса.
Американский ученый выяснил, что в регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса идет менее быстрыми темпами.
«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», — отметил он.
По словам Николелиса, если его предположение подтвердится, то люди смогут получать определенный уровень иммунитета к COVID-19 благодаря прививке от лихорадки денге.
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