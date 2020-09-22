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22сентября
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сегодня, 16:45 0

Амурские пожарные спасатели стали лучшими на Дальнем Востоке

Амурские пожарные спасатели стали лучшими на Дальнем Востоке
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Бурятии прошли всероссийские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте среди команд Дальневосточного федерального округа. Победу на этом этапе одержала команда специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Амурской области.

На соревнованиях пожарные спасатели показывают то, что им приходится делать в повседневной жизни: смывать топливо с проезжей части, отключать аккумуляторные батареи, извлекать пострадавших из искорёженного транспорта. Все эти навыки отрабатываются ежедневно на тренировках и учениях, но участвуют во всероссийских соревнованиях только лучшие из лучших.

– Впереди у вас очень ответственная задача – представить не только Амурскую область, но и весь Дальний Восток на финальном этапе соревнований, – подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

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#МЧС

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