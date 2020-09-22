Амурские пожарные спасатели стали лучшими на Дальнем Востоке

В Бурятии прошли всероссийские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте среди команд Дальневосточного федерального округа. Победу на этом этапе одержала команда специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Амурской области.

На соревнованиях пожарные спасатели показывают то, что им приходится делать в повседневной жизни: смывать топливо с проезжей части, отключать аккумуляторные батареи, извлекать пострадавших из искорёженного транспорта. Все эти навыки отрабатываются ежедневно на тренировках и учениях, но участвуют во всероссийских соревнованиях только лучшие из лучших.

– Впереди у вас очень ответственная задача – представить не только Амурскую область, но и весь Дальний Восток на финальном этапе соревнований, – подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.