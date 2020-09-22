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В Приамурье дождливо и прохладно: прогноз погоды на 23 сентября

В Приамурье дождливо и прохладно: прогноз погоды на 23 сентября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра местами на территории области пройдет дождь, в отдельных районах – сильный. Ночью и в утренние часы местами опустится туман. Ветер восточных направлений с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +5…+10°С, местами -1…+4°С. Днем потеплеет до +13…+18°С.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске, Завитинске, Шимановске и Архаре завтра пасмурно, дождь. Температура днем +12…+14°С. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. В Зее облачно, без осадков. Днём воздух прогреется до +18°C. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-6 метров в секунду. В Тынде облачно, с прояснениями. Температура днем +3…+17°С. Восточный ветер разгонится до 9 метров в секунду. В Сковородине завтра облачно, небольшой дождь. Днём потеплеет до +15°C. Ветер восточный до 10 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью облачно, днем с прояснениями – небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью будет в пределах +8…+10°С, днем столбик термометра покажет +14…+16°С.

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#погода #природа #экология

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