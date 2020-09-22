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22сентября
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сегодня, 16:15 0

В Зее на 45 миллионов ремонтируют детскую поликлинику

В Зее на 45 миллионов ремонтируют детскую поликлинику
Фото: amurobl.ru

В здании детской поликлиники в Зее завершены демонтажные работы. Строители приступили к ремонту крыльца, оборудованию пандуса для маломобильных групп населения.

«В поликлинике полностью обновят вентиляцию, системы отопления, электроснабжения, водопровод и канализацию. Стоимость капитального ремонта детской поликлиники в городе Зея, который планируется завершить уже в декабре текущего года, составит около 45 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках "Программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". По программе в этом году планируют отремонтировать 7 детских поликлиник», сообщает портал правительства Приамурья.

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#дети #жизнь #здоровье

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