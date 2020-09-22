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22сентября
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сегодня, 16:32 0

На стадионе «Амур» отремонтировали спортивные залы

На стадионе «Амур» отремонтировали спортивные залы
Фото: @amurminsport

Ремонт на стадионе «Амур» в полном разгаре. Уже подходит к концу реконструкция помещений западной трибуны. Сейчас ремонтируют фасад самого стадиона. Работы идут и в помещениях северной трибуны, там, где располагается административная часть, залы настольного тенниса и борьбы, а также душевые и раздевалки.

Чтобы не прерывать тренировки надолго, в первую очередь отремонтировали спортивные залы. В зале борьбы, где проходят тренировки школьников олимпийского резерва, заменили настенные протекторы. На это потратили 230 тысяч рублей. Протекторы нужны, чтобы защитить спортсменов от травм во время бросков.

– Раньше был обычный кусок поролона, обшитый дерматином. Он очень сильно рвался – сколько раз мы его клеили, пытались зашить. Сейчас более современные материалы – это мат на полиуретановой основе 4 сантиметра. Он обшит материалом из ПВХ, что намного прочнее, чем обычный дерматин, – рассказал заместитель генерального директора Регионального центра спортивной подготовки Михаил Раюшкин.

Ремонтируют и зал тенниса для инвалидов-колясочников. Там заменили старый пол на новое наливное покрытие, которое изготовлено специально для спортивных залов. Новый пол легко моется, не скользит и обладает особой прочностью.

Всего на ремонт «Амура» выделили 13 миллионов рублей, закончить работы планируют к концу октября, сообщает областной минспорт.

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#спорт

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