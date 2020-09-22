В России в два раза вырос спрос на электросамокаты и гироскутеры

«С июня по сентябрь 2020 года в России рекордно подскочил спрос на электросамокаты, гироскутеры и другие средства индивидуального передвижения. За время пандемии россияне стали интересоваться их приобретением в 2,2 раза больше, чем в июне — сентябре прошлого года», — отмечается в исследовании. В нем не приводится абсолютных цифр по спросу на эти товары.

Так, самым популярным видом электротранспорта для россиян стал электросамокат. На втором месте оказались гироскутеры, на третьем — электроскутеры, замыкают рейтинг моноколеса.

При этом москвичи интересовались электротранспортом в 3,4 раза больше, чем в июне — сентябре прошлого года, а жители Санкт-Петербурга — в 4,1 раза. Самый большой рост спроса на электротранспорт зафиксирован в Красноярске и Тюмени, жители этих городов стали искать электротранспорт в 4,9 и 4,2 раза чаще.

«Цены на электротранспорт также выросли: по сравнению с летом и сентябрем прошлого года стоимость средств индивидуального передвижения в России выросла на 18% и составила в среднем 10 503 рубля», — уточняется в исследовании.

Аналитики пояснили, что в теплое время года в России традиционно растет интерес к приобретению средств индивидуального передвижения. «В этом году спрос подстегнула еще и пандемия — передвижение на электросамокатах или гироскутерах помогает сократить использование общественного транспорта и тем самым минимизировать риски заражения. Однако не только страх перед вирусом, но и желание разнообразить свой досуг после карантинных месяцев, подтолкнуло россиян активно скупать электротранспорт», — прокомментировали результаты в «Авито».