Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:16 0

В России в два раза вырос спрос на электросамокаты и гироскутеры

В России в два раза вырос спрос на электросамокаты и гироскутеры
Фото: aktsport.ru

Спрос на электросамокаты, гироскутеры и другой электротранспорт в России в июне — сентябре этого года вырос в 2,2 раза по сравнению с этим же прошлогодним периодом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито».

«С июня по сентябрь 2020 года в России рекордно подскочил спрос на электросамокаты, гироскутеры и другие средства индивидуального передвижения. За время пандемии россияне стали интересоваться их приобретением в 2,2 раза больше, чем в июне — сентябре прошлого года», — отмечается в исследовании. В нем не приводится абсолютных цифр по спросу на эти товары.

Так, самым популярным видом электротранспорта для россиян стал электросамокат. На втором месте оказались гироскутеры, на третьем — электроскутеры, замыкают рейтинг моноколеса.

При этом москвичи интересовались электротранспортом в 3,4 раза больше, чем в июне — сентябре прошлого года, а жители Санкт-Петербурга — в 4,1 раза. Самый большой рост спроса на электротранспорт зафиксирован в Красноярске и Тюмени, жители этих городов стали искать электротранспорт в 4,9 и 4,2 раза чаще.

«Цены на электротранспорт также выросли: по сравнению с летом и сентябрем прошлого года стоимость средств индивидуального передвижения в России выросла на 18% и составила в среднем 10 503 рубля», — уточняется в исследовании.

Аналитики пояснили, что в теплое время года в России традиционно растет интерес к приобретению средств индивидуального передвижения. «В этом году спрос подстегнула еще и пандемия — передвижение на электросамокатах или гироскутерах помогает сократить использование общественного транспорта и тем самым минимизировать риски заражения. Однако не только страх перед вирусом, но и желание разнообразить свой досуг после карантинных месяцев, подтолкнуло россиян активно скупать электротранспорт», — прокомментировали результаты в «Авито».

Просмотров всего: 99

#жизнь #транспорт

распечатать


Общество

В Зее ремонтируют детскую поликлинику
Общество 1

В Белогорске отопительный сезон начнется досрочно

Общество 1

Амурчанка Екатерина Пичкур стала финалисткой всероссийского конкурса красоты
Общество

На проекты амурчан по благоустройству сёл выделили несколько миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь