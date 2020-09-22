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22сентября
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сегодня, 15:27 2

В Приамурье 29 новых случаев COVID

В Приамурье 29 новых случаев COVID
Фото: pixabay.com

На сегодня, 22 сентября в Амурской области лабораторно подтвердили 29 новых случаев заражение коронавирусом. Больше всего их в Благовещенске — 12. Четыре в Свободном. Три в Ивановском районе. По два в Тынде и Чигирях. По одному больному зарегистрировали в Белогорске, а также Зейском, Константиновском, Серышевском, Селемджинском и Тындинском районах. Суточный темп прироста — 0,7%.

«Таким образом, по состоянию на 22.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4050 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 512,63 на 100 тысяч населения», опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.

За весь период выписали из стационара с выздоровлением 2631 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 — 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

Превалирующая форма течения болезни — пневмонии, 50,4%. За ними ОРВИ — 43,3%. Бессимптомно переносят коронавирус 6,3% больных.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    33 минуты назад

    Коронавирус уже не страшен, в аптеки завозят лекарство по 12 тыр за пачку. Надо на курс две пачки. Всего за 24 тыр вылечится вся страна.

    Спасибо Единой России!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 минута назад

    Не факт, что "12 тыр. Вот выдержка из Портамура о заключении Благовещенской горбольницы договора: "...Компания должна предоставить 20 упаковок препарата «Арепливир». Стоимость одной упаковки, в которой содержится 40 таблеток, составляет 15 960 рублей.

    Итоги закупки были подведены 17 сентября. А выполнить условия договора поставщик должен до 23 ноября этого года...".

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