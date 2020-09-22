В Приамурье 29 новых случаев COVID

На сегодня, 22 сентября в Амурской области лабораторно подтвердили 29 новых случаев заражение коронавирусом. Больше всего их в Благовещенске — 12. Четыре в Свободном. Три в Ивановском районе. По два в Тынде и Чигирях. По одному больному зарегистрировали в Белогорске, а также Зейском, Константиновском, Серышевском, Селемджинском и Тындинском районах. Суточный темп прироста — 0,7%.

«Таким образом, по состоянию на 22.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4050 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 512,63 на 100 тысяч населения», опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.

За весь период выписали из стационара с выздоровлением 2631 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 — 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

Превалирующая форма течения болезни — пневмонии, 50,4%. За ними ОРВИ — 43,3%. Бессимптомно переносят коронавирус 6,3% больных.