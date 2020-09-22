Благодаря газовым проектам, всё больше свободненских школьников выбирают учёбу в профильных инженерных классах

Около 170 школьников города Свободного выбрали учёбу в профильных инженерно-технических классах, в разработке и реализации образовательных программ для которых участвуют эксперты СИБУРа. В 2019 году обучение по таким программам выбрали три десятых и один пятый класс в четырёх городских школах. В новом учебном году в Свободном появились ещё три профильных 10 класса. Уникальность образовательного процесса в профильных классах заключается в сетевом взаимодействии школ, инновационных площадок дополнительного образования Кванториум и IT-cube, Амурского технического колледжа и Амурского госуниверситета, предприятий и партнеров СИБУРа.

С 9 сентября в рамках адаптационной недели прошли первые дополнительные образовательные активности с участием специалистов СИБУРа и НИПИГАЗа: классные часы «Индустрия 4.0» и «Урок лидерства», киносеансы с дискуссией.

Впереди ребят ждут увлекательные классные часы, уроки экологической и финансовой грамотности, мероприятия в формате «встречи без галстуков» с участием руководителей компаний, деловые игры, экологический марафон, а также разработка проектов, направленных на решение реальных производственных задач компании. Сопровождение проектов будут осуществлять сотрудники СИБУРа и НИПИГАЗа.

Со своими проектами школьники смогут участвовать в уровневых конкурсных программах: профильные смены «Малая академия # ХИ»; «Кадры будущего для региона»; международный чемпионат «Case-in»; WorldSkills Juniors; проектной образовательной программе «Большие вызовы»; проектах в рамках программы СИБУРа «Формула хороших дел».

С 16 сентября для школьников профильных классов в Амурском техническом колледже при партнерстве Центра опережающей профессиональной подготовки АмГУ стартовала программа профессиональной подготовки «Лаборант химического анализа». По окончании курса ребята получат первую профессию и возможность участия в чемпионате Whorldskills Junior.

25 сентября на базе инновационной площадки IT-Куб, при партнерстве ЦВПОД «ВЕГА» для профильного 6 класса гимназии №9 г. Свободного стартует программа подготовки школьников к чемпионату Whorldskills Junior по компетенции «Мобильная робототехника».

При партнёрстве Союза нефтепромышленников России, Центра выявления и поддержки одарённых детей ВЕГА, Министерства образования и науки Амурской области для учащихся разработана и запущена программа элективного курса «Превращение углеводородов». Практикоориентированный курс поможет старшеклассникам погрузиться в специфику «химии», которая лежит в основе изучаемых процессов, а также понять производство предприятий СИБУРа. Теоретический курс химии, который встроен в электив, связан с реальным производством базовых полимеров, акцентом на происхождение используемого сырья. Четверо лучших учеников получат возможность посетить одно из производственных предприятий компании. После освоения курса обучающиеся получают сертификат центра ВЕГА, а лучших обучающихся ждёт очный модуль в СИБУРе.

В числе дополнительных образовательных модулей, разработанных СИБУРом для учащихся профильных классов, разработан проект «Менделеевские классы» от РХТУ, в рамках которого предусмотрены курсы подготовки к ЕГЭ и олимпиадам по естественнонаучным дисциплинам, а также проектная деятельность обучающихся под руководством ученых Менделеевки.

Старшеклассники, прошедшие конкурсный отбор, смогут пройти онлайн-курс «Учись учиться» от компании Advance, который направлен на развитие и совершенствование у детей навыков самостоятельного обучения и обработки больших объемов информации и уже успешно апробирован в Тобольске.

— СИБУР наращивает темпы системной работы по опережающей подготовке кадров для Амурского газохимического комплекса, строительство которого началось рядом с городом Свободный Амурской области. Предприятие станет одним из крупнейших в мире производств базовых полимеров – полиэтилена и полипропилена. Это продукция для жизненно важных отраслей – строительства, энергетики, производства медицинских материалов и оборудования, авиа- и автомобилестроения, сельского хозяйства и других. Проект должен стать драйвером трансформации Дальнего Востока в технологически развитый регион. Благодаря Амурскому ГХК учащиеся школ, студенты вузов получат возможность работать с самыми современными решениями, компаниями – лидерами своих отраслей. У молодёжи появится возможность широкого выбора профессий, в том числе тех, которых сегодня практически нет в регионе: связанных с нефтегазохимией, цифровизацией, ИТ, управлением крупными проектами и другими, — руководитель практики Корпоративного университета СИБУРА Юлия Воротникова.

Информационная справка

СИБУР ведёт работу по опережающей подготовке инженерно-технических кадров для Амурского ГХК, начиная с 2016 года и создаёт платформу для повышения качества образования по ряду направлений: химия, физика, информатика, математика.

На Дальнем Востоке СИБУР является стратегическим партнёром инновационных образовательных площадок «Кванториум» и ИТ-куб; участвует в разработке программ общего и дополнительного образования инженерно-технического направления; ежегодно проводит фестивали и образовательные смены для школьников; реализует грантовые программы для учащихся старших классов по инженерному направлению и направлению химия.

СИБУР поддерживает организацию и проведение в Амурской области Всероссийских и международных инженерно-технических конкурсных мероприятий, работает в партнёрстве с вузами, реализует программу целевой контрактной подготовки студентов по ряду направлений, развивает систему стажировок на своих предприятиях для студентов, выпускников вузов и молодых специалистов по различным направлениям.