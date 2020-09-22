В Белогорске отопительный сезон начнется досрочно

Обычно отопление включают после пяти дней подряд с температурой меньше восьми градусов тепла. Каждый день досрочного отопления стоит для «Горэнерго» два миллиона рублей.

— Эти деньги предприятию никто не возмещает. Поэтому просьба — не забудьте про коммунальные платежи. Особенно это касается должников. Злостных неплательщиков с долгом от 100 до 700 тысяч рублей в Белогорске больше двух тысяч человек. У таких хочу спросить — у вас вообще совесть есть? — написал глава Белогорска.

Также мэр отметил, что город к отопительному сезону готов — топливо в наличии. Кстати, прошлый отопительный тоже начали досрочно, но с 1 октября. А в мае закончили на 10 дней позже.

— Ну и напоминаю — тепло в квартирах появится не мгновенно и не у всех сразу. «Горэнерго» и управляющим компаниям нужно от одного до трёх дней для выполнения работ по заполнению трасс, нагреву воды и запуску систем в домах, — добавил Станислав Милюков.