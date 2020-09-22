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22сентября
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сегодня, 14:58 0

Эксперт рассказал об опасности хранения пенсий на банковской карте

Эксперт рассказал об опасности хранения пенсий на банковской карте
Фото: pixabay.com

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока, пишет РИА Новости.

Возможно мошенничество при передаче идентификационных данных третьим лицам или блокировка по решению суда, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

— Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций, — объясняет эксперт.

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#пенсии #финансы

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