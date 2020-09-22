Эксперт рассказал об опасности хранения пенсий на банковской карте

Возможно мошенничество при передаче идентификационных данных третьим лицам или блокировка по решению суда, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

— Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций, — объясняет эксперт.