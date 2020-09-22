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22сентября
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сегодня, 15:05 0

В аэропорту Владивостока появился первый в ДФО дезинфицирующий коридор

В аэропорту Владивостока появился первый в ДФО дезинфицирующий коридор
Фото: пресс-служба аэропорта Владивосток

В международном аэропорту Владивостока установили дезинфицирующий коридор для обеззараживания одежды, обуви, кожного покрова, багажа и ручной клади пассажиров. Как сообщает пресс-служба авиапредприятия, данное оборудование позволит усилить меры безопасности по предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

Производитель оборудования подчеркивает, что дезинфицирующий коридор уничтожает до 99% вирусов и бактерий, обеспечивает высокую пропускную способность – до 360 человек в час, а продолжительность дезинфекции 1 человека составляет всего 10-20 секунд.

В качестве дезинфицирующего средства применяется природный антисептик, в состав которого входят компоненты, которые при накопительном эффекте улучшают иммунитет человека, а также очищают кожу и слизистые оболочки.

– Мы первый в ДФО и второй в России аэропорт, который установил подобное оборудование. Универсальный дезинфицирующий коридор будет дополнительно обеспечивать высокий уровень безопасности пассажиров аэропорта, кроме того такой же коридор установлен на служебном входе для сотрудников предприятия, – сообщил генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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