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22сентября
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сегодня, 14:55 0

Полиция разыскивает амурчанина, который вышел из поезда в Тынде и пропал

Полиция разыскивает амурчанина, который вышел из поезда в Тынде и пропал

Тындинская транспортная полиция разыскивает Доманова Сергея Александровича, 1981 года рождения. Мужчина жил в посёлке Магдагачи Амурской области. 23 июля он ехал с работы домой на поезде «Нерюнгри-Хабаровск», но до места назначения не добрался, вышел на станции Тында. С этого момента о нём ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 178-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые с проседью, глаза светлые, на вид 40-45 лет, сообщает в Инстаграме администрация Тындинского района.


Если кто-то владеет любой информацией о пропавшем, просьба сообщать в ОУР Тындинского ЛО МВД России на транспорте по телефонам: 89145641170, 8(41656) 7-36-11, 3-72-67, 3-72-68, 3-72-51, 3-72-45.

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#происшествия #Тында

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