Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию тренирует юных благовещенцев (фото)

Обычно сборы длятся 10 дней, но организаторы решили сделать эти — пятидневными. На них Максим Ковтун показывает детям различные элементы и рассказывает, как делать больше и лучше.

— Мы постараемся сделать наше партнёрство ежегодным. Всего в сборах участвует 18 детей, а самому маленькому — всего пять лет. Максим не первый фигурист такого масштаба у нас в гостях. В прошлом году приезжал Алексей Урманов, давал свои мастер-классы, а также выступали фигуристы из Китая и проводились конференции, — рассказала руководитель Ледового театра OstrovaIce Жанна Шуваева.