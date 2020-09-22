Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию тренирует юных благовещенцев (фото)
Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун проводит тренировки для юных амурских спортсменов. Занятия проходят с 20 по 24 сентября. К слову, Максим успел поучаствовать в традиционном ледовом шоу в рамках «Амурской осени».
Обычно сборы длятся 10 дней, но организаторы решили сделать эти — пятидневными. На них Максим Ковтун показывает детям различные элементы и рассказывает, как делать больше и лучше.
— Мы постараемся сделать наше партнёрство ежегодным. Всего в сборах участвует 18 детей, а самому маленькому — всего пять лет. Максим не первый фигурист такого масштаба у нас в гостях. В прошлом году приезжал Алексей Урманов, давал свои мастер-классы, а также выступали фигуристы из Китая и проводились конференции, — рассказала руководитель Ледового театра OstrovaIce Жанна Шуваева.
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#Фестиваль «Амурская осень» #дети #спорт