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Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию тренирует юных благовещенцев (фото)

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию тренирует юных благовещенцев (фото)

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун проводит тренировки для юных амурских спортсменов. Занятия проходят с 20 по 24 сентября. К слову, Максим успел поучаствовать в традиционном ледовом шоу в рамках «Амурской осени».

Обычно сборы длятся 10 дней, но организаторы решили сделать эти — пятидневными. На них Максим Ковтун показывает детям различные элементы и рассказывает, как делать больше и лучше.

— Мы постараемся сделать наше партнёрство ежегодным. Всего в сборах участвует 18 детей, а самому маленькому — всего пять лет. Максим не первый фигурист такого масштаба у нас в гостях. В прошлом году приезжал Алексей Урманов, давал свои мастер-классы, а также выступали фигуристы из Китая и проводились конференции, — рассказала руководитель Ледового театра OstrovaIce Жанна Шуваева.

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#Фестиваль «Амурская осень» #дети #спорт

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