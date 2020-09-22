Районы Приамурья получили три мобильные стоматологии

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурскую область, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», поступили три мобильные стоматологии. Передвижные комплексы уже прибыли в Шимановск, Константиновку и Новокиевский Увал.

Это специализированные автомобили, стоимостью более 15 миллионов рублей каждый, оснащённый медицинским оборудованием. Внутри каждой стоматологии на колесах имеется несколько отсеков: генераторный, который подает электроэнергию для работы всех систем, отсек водоснабжения, санитарный отсек с биотуалетом, умывальником, конвекционнным обогревателем, отсек стерилизации и отсек медицинского приём, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Мобильную стоматологию получили. В ближайшее время начнем выездную работу по территории района. Население будем информировать заблаговременно, чтобы люди знали о прибытии стоматологического комплекса и приходили на прием, – говорит руководитель Шимановской больницы Олег Тимшин.





Напомним, на прошлой неделе область получила пять передвижных ФАПов для медицинского обслуживания жителей Михайловского, Завитинского, Ромненского, Октябрьского и Ивановского районов.