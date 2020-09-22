В Хабаровском крае достраивают одну из лучших горнолыжек в России

Фото: https://pixabay.com/

На горнолыжной базе в Хабаровском крае заработает самый быстрый и тёплый в России подъёмник. А также любителей лыж ждёт более 15 километров трасс разной сложности.

— В настоящий момент идёт монтаж немецкого восьмиместного гондольного подъёмника. Он уникальный, самый современный и единственный пока в России по своим рабочим характеристикам. Его построили специально для нашего курорта. К примеру, гарантийный срок службы отцепляемых зажимов кабин нашего подъемника — миллион рабочих циклов. Инженеры Doppelmayer при проектировании и создании подъёмника применили свои передовые технические разработки, которые ранее не использовались в России, — пишет DVHAB.RU со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора комплекса Александра Шелопугина.

Протяженность подъемника два с половиной километра. Он будет способен доставлять к вершине горы — на высоту 853 метра над уровнем моря — до двух тысяч горнолыжников и сноубордистов в час.