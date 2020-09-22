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22сентября
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сегодня, 14:12 6

В Хабаровском крае достраивают одну из лучших горнолыжек в России

В Хабаровском крае достраивают одну из лучших горнолыжек в России
Фото: https://pixabay.com/

На горнолыжной базе в Хабаровском крае заработает самый быстрый и тёплый в России подъёмник. А также любителей лыж ждёт более 15 километров трасс разной сложности.

— В настоящий момент идёт монтаж немецкого восьмиместного гондольного подъёмника. Он уникальный, самый современный и единственный пока в России по своим рабочим характеристикам. Его построили специально для нашего курорта. К примеру, гарантийный срок службы отцепляемых зажимов кабин нашего подъемника — миллион рабочих циклов. Инженеры Doppelmayer при проектировании и создании подъёмника применили свои передовые технические разработки, которые ранее не использовались в России, — пишет DVHAB.RU со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора комплекса Александра Шелопугина.

Протяженность подъемника два с половиной километра. Он будет способен доставлять к вершине горы — на высоту 853 метра над уровнем моря — до двух тысяч горнолыжников и сноубордистов в час.

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#Дальний Восток #отдых #спорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Спасибо партии родной!

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А как там наша горнолыжка в Натальино?

  • Undertaker

    Undertaker
    49 минут назад

    Бгг

  • oenesterov

    oenesterov
    29 минут назад

    а где именно в Хабаровском крае, алло журналисты?

  • Василина Геннадьевна

    Василина Геннадьевна
    29 минут назад

    "Горнолыжка" в с.Натальино была благополучно опробована Кожемякой...

    Где он...? И все СМИ вещали как все хорошо, скоро, скоро все будет. ГДЕ? А нетю...

  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    Играйте в пляжный волейбол.

    Горнолыжный спорт для избранных.

    Вы знаете сколько стоит экипировка спортсмена?

    Одни лыжи пол вашей зарплаты

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