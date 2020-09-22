Игорь Берлинский стал первым замом мэра Благовещенска, а Оксана Климова возглавила спортуправление города

Фото: пресс-служба администрации города

В мэрии Благовещенска произошли кадровые изменения. Накануне стало известно, что первым заместителем мэра города стал Игорь Берлинский. Кроме этого, сегодня в должность начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи вступила Оксана Климова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Игорь Берлинский – коренной благовещенец. Окончил ДальГАУ по специальности «Мелиорация, рекультивация, охрана земель и строительство дорог», квалификация – инженер. Позже получил образование юриста в МАПе.

Свою трудовую деятельность начал в 2000-м году. Он работал отделочником строительного участка, затем дорожным рабочим. В 2005 году трудоустроен в администрацию Амурской области главным специалистом организационного отдела организационного управления.

С 2005 по 2007 годы служил в рядах Вооруженных сил РФ в должности командира взвода. С 2007 года продолжил трудовую деятельность в правительстве региона – сначала в организационном управлении (старший специалист, ведущий специалист), а затем занимал руководящие должности начальника отдела протокола, начальника протокольно-организационного отдела, начальника управления протокола, заместителя руководителя аппарата губернатора области и правительства области – начальника управления протокола, руководителя аппарата губернатора области и правительства области.

В октябре 2018 года назначен на должность заместителя мэра города Благовещенска.

Оксана Климова родилась в Белогорском районе, начинала свой профессиональный путь с должности преподавателя физической культуры.

Имеет два профильных высших образования (факультет физического воспитания БГПУ с отличием и АмГУ по направлению «Государственное и муниципальное управление»), успешный опыт управления различными спортивными организациями и эффективного управления муниципальной организацией, активно работающей с молодёжью.

С 2000 года работала тренером-преподавателем в школе Тындинского района. В 2001 году трудилась в Центре детского творчества Тындинского районного отдела образования педагогом дополнительного образования. С 2001 по 2006 годы работала учителем в школах Тындинского района, Сковородина и Белогорска.

С 2006 года Оксана Климова успела поработать специалистом по физической культуре и спорту, а затем начальником отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Белогорского района. С 2011 по 2016 годы была директором стадиона «Амурсельмаш» (город Белогорск).

В 2016 году была назначена директором муниципальной информационной библиотечной системы города Благовещенска (МИБС).