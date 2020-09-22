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22сентября
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сегодня, 13:42 0

На севере Приамурья начался отопительный сезон

На севере Приамурья начался отопительный сезон
Фото: 24krasnodar.ru

С 10 сентября в северных районах региона Амурской области начался отопительный период.

На сегодняшний день в отопительный период полностью вошли Тындинский, Селемджинский, Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский районы, а также 18 поселений Зейского района (кроме посёлка Октябрьский) и город Тында.

Готовность коммунальной инфраструктуры в регионе к отопительному периоду 2020-2021 годов составила 98,8 %: котельные готовы на 98,1 %, тепловые сети – на 98,5 %, водопроводные сети – на 99,1 %, жилищный фонд – на 99,5 %.

Запасы топлива на отопительный период 2020-2021 годов в Приамурье составляют 97 %. Организация по поставке топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода в области ведётся согласно графику поставок.

Главы муниципальных образований подошли к вопросу включения отопления в домах с учётом фактических погодных условий в районах: когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже +8° С, сообщает портал областного правительства.

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#ЖКХ

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