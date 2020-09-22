Амурчанам, потерявшим в прошлом году из-за паводка скот, дадут сертификаты на покупку животных и птиц

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Жителям Мазановского и Селемджинского районов, которые из-за паводка в 2019 году потеряли домашний скот — лошадей, коров и птиц, за счёт областного бюджета возместят убытки.

— Например, если житель потерял одну корову, соответственно, он получил сертификат на покупку одной коровы. Некоторые люди уже начали активно приобретать сельхозживотных взамен утраченных. Вначале они это делают за свой счёт, затем обращаются в министерство сельского хозяйства области за возмещением, — рассказала председатель бюджетного комитета Лариса Сорокина.

На эти цели в сентябре предлагается выделить 1,7 миллиона рублей. Бюджетный комитет инициативу уже одобрил. Окончательное решение будет принято на заседании 24 сентября, сообщает Законодательное собрание Амурской области.