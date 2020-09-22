Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 0

На проекты амурчан по благоустройству сёл выделили несколько миллионов рублей

На проекты амурчан по благоустройству сёл выделили несколько миллионов рублей
Фото: www.amurobl.ru

Благодаря инициативному бюджетированию сёла Мазановского и Тындинского районов стали комфортнее для местных жителей. Там ремонтируют Дома культуры, создают парки, устанавливают детские и спортивные площадки.

В селе Новороссийка Мазановского района ремонтируют Дом культуры: меняют полы и обшивку стен. Стоимость проекта — более миллиона рублей. В селе Усть-Уркима Нюкжинского сельсовета Тындинского района создали парк. В ходе инициативного бюджетирования в селе сделали дорожку из тротуарной плитки, смонтировали фонтан, установили лавочки и ограждение. Стоимость проекта —- 1,5 миллиона рублей. Свой проект реализовали жители села Уркан этого же района. Здесь сделали детскую площадку: установили турники и игровой комплекс, лавочки, урны и ограждение. Стоимость проекта — 1,3 миллиона рублей.

Аносовский сельсовет Тындинского района теперь имеет обновлённый диско-зал в Доме культуры. В ходе инициативного бюджетирования здесь привели в порядок стены и потолок, заменили окна и двери. На все работы потратили более 500 тысяч рублей. Чильчинский сельсовет этого же района устанавливает хоккейную коробку. На преобразования потратят 1,1 миллиона рублей. Ларбинский сельсовет реализует проект, направленный на развитие культуры. Здесь устанавливают сцену. На это потратят 1,1 миллиона рублей. В селе Соловьёвск делают спортплощадку: бетонируют основание, укладывают специальное покрытие, устанавливают тренажёры и делают ограждение. Стоимость проекта — 1,4 миллиона рублей.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. В этом году в инициативном бюджетировании есть изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество — проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, таких как Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша, сообщается на сайте амурского правительства.

Просмотров всего: 191

#жизнь #областная власть #финансы

распечатать

Фотогалерея

Общество

В Зее ремонтируют детскую поликлинику
В России и мире

В России в два раза вырос спрос на электросамокаты и гироскутеры
Общество 1

В Белогорске отопительный сезон начнется досрочно

В России и мире

Эксперт рассказал об опасности хранения пенсий на банковской карте
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь