На проекты амурчан по благоустройству сёл выделили несколько миллионов рублей

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Благодаря инициативному бюджетированию сёла Мазановского и Тындинского районов стали комфортнее для местных жителей. Там ремонтируют Дома культуры, создают парки, устанавливают детские и спортивные площадки.

В селе Новороссийка Мазановского района ремонтируют Дом культуры: меняют полы и обшивку стен. Стоимость проекта — более миллиона рублей. В селе Усть-Уркима Нюкжинского сельсовета Тындинского района создали парк. В ходе инициативного бюджетирования в селе сделали дорожку из тротуарной плитки, смонтировали фонтан, установили лавочки и ограждение. Стоимость проекта —- 1,5 миллиона рублей. Свой проект реализовали жители села Уркан этого же района. Здесь сделали детскую площадку: установили турники и игровой комплекс, лавочки, урны и ограждение. Стоимость проекта — 1,3 миллиона рублей.

Аносовский сельсовет Тындинского района теперь имеет обновлённый диско-зал в Доме культуры. В ходе инициативного бюджетирования здесь привели в порядок стены и потолок, заменили окна и двери. На все работы потратили более 500 тысяч рублей. Чильчинский сельсовет этого же района устанавливает хоккейную коробку. На преобразования потратят 1,1 миллиона рублей. Ларбинский сельсовет реализует проект, направленный на развитие культуры. Здесь устанавливают сцену. На это потратят 1,1 миллиона рублей. В селе Соловьёвск делают спортплощадку: бетонируют основание, укладывают специальное покрытие, устанавливают тренажёры и делают ограждение. Стоимость проекта — 1,4 миллиона рублей.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. В этом году в инициативном бюджетировании есть изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество — проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, таких как Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша, сообщается на сайте амурского правительства.