После гидравлических испытаний в нескольких домах Благовещенска до сих пор нет горячей воды

— У нас отключили воду тогда же, когда и у всех, — 14 сентября. При этом во все дома вода вернулась, а в наш дом нет. Сегодня, 22 сентября, у нас так и нет горячей воды. Нет воды в моем доме, а также у коллег, которые живут на улице Первомайской между Амурской и Горького. В управляющей компании ГУК-2 причину мне объяснили тем, что в районе улиц Горького – Первомайской перекоп. Когда дадут горячую воду, там не знают, — рассказала жительница дома на Ленина, 9, Лилия.

Мы обратились в ГУК, чтобы получить разъяснения.

— Вода появится после того, как закончится ремонт сетей. Точнее вам скажут в «Амуртеплосервисе», — отрапортовали в диспетчерской УК.

В «Амуртеплосервисе» информацию подтвердили.

— Горячей воды, действительно, нет из-за ремонтных работ. Дать горячую воду в дома должны завтра в течение дня, — заверили специалисты компании.