После гидравлических испытаний в нескольких домах Благовещенска до сих пор нет горячей воды
Жители нескольких домов в районе улиц Ленина – Горького – Первомайской не могут дождаться горячей воды, которую отключили по всему городу 14 сентября. При этом в большинство домов областной столицы горячая вода вернулась в пятницу. Напомним, гидравлические испытания проходили в областной столице пять дней – с 14 по 18 сентября.
— У нас отключили воду тогда же, когда и у всех, — 14 сентября. При этом во все дома вода вернулась, а в наш дом нет. Сегодня, 22 сентября, у нас так и нет горячей воды. Нет воды в моем доме, а также у коллег, которые живут на улице Первомайской между Амурской и Горького. В управляющей компании ГУК-2 причину мне объяснили тем, что в районе улиц Горького – Первомайской перекоп. Когда дадут горячую воду, там не знают, — рассказала жительница дома на Ленина, 9, Лилия.
Мы обратились в ГУК, чтобы получить разъяснения.
— Вода появится после того, как закончится ремонт сетей. Точнее вам скажут в «Амуртеплосервисе», — отрапортовали в диспетчерской УК.
В «Амуртеплосервисе» информацию подтвердили.
— Горячей воды, действительно, нет из-за ремонтных работ. Дать горячую воду в дома должны завтра в течение дня, — заверили специалисты компании.
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