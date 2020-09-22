Министр иностранных дел Кубы назвал США главной угрозой миру

— В канун 75-летнего юбилея ООН политика мультилатерализма и международное право находятся под угрозой главной мировой державы. Безответственное поведение США представляет наибольшую угрозу миру и международной безопасности, — отметил Бруно Родригес, вменив США в вину «разжигание конфликтов, нетрадиционных и торговых войн и использование односторонних мер принуждения». Кроме того, глава МИД Кубы заявил, что США «развязывая гонку вооружений, прожигают ресурсы, необходимые на развитие народов, отказываясь сотрудничать в сфере противоборства разноплановым кризисам, вызванным последствиями разрушительной пандемии COVID-19».

— США не признают важнейших соглашений в сфере охраны окружающей среды, разоружения и контроля за распространением ОМУ. Они выходят из важным международных организаций таких как ВОЗ, ЮНЕСКО или Совет по правам человека, — подчеркнул кубинский министр.

— Может показаться, что США воюют с планетой, ее жизненно важными ресурсами и жителями, — резюмировал Родригес. Он также напомнил негативную роль США в решении ряда мировых конфликтов, таких как урегулирование арабо-израильского противостояния и вопрос независимости Пуэрто-Рико.

— США вмешиваются во внутренние дела десятков стран-членов ООН, угрожают тем, кого сами же обвиняют во вмешательстве в свою коррумпированную избирательную систему, — заявил Родригес. — Страх и повторяемая ложь являются новым оружием их бесчестной медийной дезинформационной кампании.

— В отношении Кубы они повышают градус враждебности до качественно нового уровня. Ужесточая блокаду, систематически нарушаются права человека кубинских граждан. Атаке подвергается наше сотрудничество в медицинской сфере, осуждаются правительства, которые обращаются к нам за помощью, — сообщил кубинский дипломат, призвав в год 75-летнего юбилея с момента принятия устава ООН «умножить сотрудничество и солидарность, построив демократичный и справедливый мировой порядок».