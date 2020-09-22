В Благовещенске пьяный водитель устроил ДТП, убегая от полиции (видео)

Накануне вечером в социальных сетях появилась информация о том, что в микрорайоне водитель иномарки, убегая от сотрудников полиции, совершил ДТП.

По сообщению очевидцев, водитель был пьян. Он пытался уйти от погони, однако на пересечении Игнатьевского шоссе и Студенческой столкнулся с другим автомобилем. В машине пострадавшего, по информации очевидцев, находился маленький ребенок, но, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в областном ГИБДД УМВД России по Амурской области, информация о пострадавших в данном ДТП не поступала.