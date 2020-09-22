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22сентября
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сегодня, 12:40 2

В Благовещенске пьяный водитель устроил ДТП, убегая от полиции (видео)

В Благовещенске пьяный водитель устроил ДТП, убегая от полиции (видео)

Накануне вечером в социальных сетях появилась информация о том, что в микрорайоне водитель иномарки, убегая от сотрудников полиции, совершил ДТП.

По сообщению очевидцев, водитель был пьян. Он пытался уйти от погони, однако на пересечении Игнатьевского шоссе и Студенческой столкнулся с другим автомобилем. В машине пострадавшего, по информации очевидцев, находился маленький ребенок, но, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в областном ГИБДД УМВД России по Амурской области, информация о пострадавших в данном ДТП не поступала.

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#дороги #ДТП

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Надо алководятлов закрывать на подольше, а ещё лучше отстреливать, как бешеных животных!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Петушара

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