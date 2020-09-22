В субботу на набережной Благовещенска снова будут прививать от гриппа

26 сентября с 16:00 до 18:00 на набережной Амура в районе ротонды вновь будет работать мобильный прививочный пункт. Поставить прививку от гриппа смогут все, кто не успел этого сделать в прошлые выходные.

Напомним, в прошлое воскресенье мобильный пункт также работал на набережной в районе ротонды. Чтобы поставить прививку, нашему корреспонденту пришлось отстоять часовую очередь. По информации пресс-службы города, 20 сентября за два часа привили 528 благовещенцев.

Поставить прививку в мобильном пункте могут совершеннолетние горожане, в обязательном порядке необходимо быть в маске. Привиться можно и в поликлинике по месту жительства, подробности узнавайте в регистратуре. С начала прививочной кампании в Благовещенске поставили вакцину 67 150 человек, из них 25 136 детей.