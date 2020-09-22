Житель Забайкалья вынес из офиса в Благовещенске сейф с 21 миллионом рублей внутри

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В Амурской области сотрудники уголовного розыска задержали жителя Забайкальского края. Мужчина украл больше 20 миллионов рублей.

Злоумышленник пришёл под видом клиента в офис одной из строительных организаций Благовещенска. В этот момент в помещении не оказалось ни одного сотрудника компании. Мужчина взял сейф и вышел из здания. В сейфе хранилось около 21 миллиона рублей.

– Изучив видеозаписи камер наблюдения, опросив возможных свидетелей, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Забайкальского края. Правоохранителям поступила информация, что мужчина скрывается в посёлке Магдагачи Амурской области и вскоре собирается покинуть Приамурье. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Полицейские в течение суток задержали злоумышленника и доставили его в областной центр. Мужчина признался в содеянном и вернул часть похищенных денег – в сумме около 15 миллионов рублей. Остальное, с его слов, он потратил, в том числе на покупку автомобиля , – сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сейчас молодой человек находится под стражей. Уже установлено, что житель Забайкалья причастен ещё к ряду краж, совершённых на территории Благовещенска.