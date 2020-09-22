Сноуден выплатит правительству США более пяти миллионов долларов

Ранее министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение обязательств «о неразглашении». В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. В конце прошлого года суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.

Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.

По данным CNN, Сноуден к текущему месяцу заработал 4,2 миллиона долларов с продажи своей книги. Кроме того, сообщается, что он 56 раз выступал платно, за что заработал около 1,03 миллиона долларов.

Как сообщает телеканал, Сноуден и администрация президента США Дональда Трампа договорились, что деньги, которые согласился выплатить экс-сотрудник спецслужб, будут зачислены на трастовый счет. Адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг заявила, что соглашение не означает, что власти США смогут немедленно получить эти деньги, потому что Сноуден рассчитывает оспорить решение суда о его обязательствах о «неразглашении».

Автобиографическая книга Сноудена «Личное дело» появилась в продаже в нескольких странах в сентябре 2019 года. Как говорится в описании книги на сайте издательства Macmillan Publishers, «Эдвард Сноуден, человек, который рисковал всем, чтобы раскрыть правительственную систему США массовой слежки, в первый раз в жизни рассказывает историю своей жизни, в том числе о том, как он помог построить эту систему и что побудило его попытаться ее разрушить».

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.