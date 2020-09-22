В Приамурье подтоплено 19 садовых участков

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В Амурской области всё ещё остаются подтопленными 19 приусадебных участков. За прошедшие сутки один участок освободился от воды.

Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований продолжают приём заявок от населения на откачку воды. Подворовой обход осуществляют оценочные комиссии администраций подтопленных районов. Обстановка на всей территории области находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Амурской области. В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 39 человек и 12 единиц техники.

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#большая вода #МЧС

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