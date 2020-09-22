«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов на рейсы до 31 мая

Акция распространяется на билеты туда-обратно из Москвы в следующие города: Екатеринбург, Челябинск, Нижневартовск, Томск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Новый Уренгой, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Абакан, Якутск, Нижний Новгород, Воронеж, Пенза, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Ростов, Пермь, Уфа, Краснодар, Ставрополь, Минеральные воды, Махачкала, Сочи, Анапа, Астрахань, Белгород, Саратов, Ульяновск, Мурманск, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток.

Ранее на этой неделе распродажу билетов со скидками до 50% объявил ближайший конкурент «Аэрофлота» — авиакомпания S7. Ее акция распространяется на все действующие направления, включая единственное зарубежное — Турцию.

В условиях пандемии авиаперевозки оказались одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.