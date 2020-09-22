Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:29 0

«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов на рейсы до 31 мая

«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов на рейсы до 31 мая
Фото: Reuters

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов на рейсы по России, которые будет выполнять с 23 сентября этого года по 31 мая следующего, сообщает «Интерфакс». Перевозчик обещает скидки до 50%, следует из сообщения на его странице в фейсбуке.

Акция распространяется на билеты туда-обратно из Москвы в следующие города: Екатеринбург, Челябинск, Нижневартовск, Томск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Новый Уренгой, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Абакан, Якутск, Нижний Новгород, Воронеж, Пенза, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Ростов, Пермь, Уфа, Краснодар, Ставрополь, Минеральные воды, Махачкала, Сочи, Анапа, Астрахань, Белгород, Саратов, Ульяновск, Мурманск, Владикавказ, Хабаровск, Владивосток.

Ранее на этой неделе распродажу билетов со скидками до 50% объявил ближайший конкурент «Аэрофлота» — авиакомпания S7. Ее акция распространяется на все действующие направления, включая единственное зарубежное — Турцию.

В условиях пандемии авиаперевозки оказались одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.

Просмотров всего: 111

#жизнь #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Краснофлотской
В России и мире

В Госдуме предлагают компенсировать расходы на услуги частных детсадов
В России и мире

Россия возобновляет авиасообщения с четырьмя странами
Общество 9

В Хэйхэ завершается строительство здания пункта пропуска у моста через Амур
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь