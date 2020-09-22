В центре Благовещенска в ДТП пострадал мотоциклист (видео)

В Благовещенске вечером 21 сентября произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал.

Авария произошла в 21:05 в районе пересечения улиц Зейской – Островского. По предварительной информации, дорогу не поделили владелец мотоцикла Yamaha и водитель автомобиля Mazda Demio. В результате столкновения один человек был травмирован. Ему понадобилась помощь медиков.

— На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются, — сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.