«Будем жить»: ВОЗ признала вакцину от коронавируса эффективной и безопасной

Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за разработку вакцины от коронавируса «Спутник V». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вакцина эффективная и безопасная.

— ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно «Спутник V». Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная, — рассказал журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения.

На встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко Ханс Клюге обсудил и общие вопросы вакцинации.

— Разработка вакцины — это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области, — указал глава Европейского бюро.

Также он отметил, что в России больше внимание уделяется поддержке работников здравоохранения, а также самым уязвимым группам населения, — сообщает ТАСС.