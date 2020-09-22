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22сентября
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сегодня, 10:27 2

«Будем жить»: ВОЗ признала вакцину от коронавируса эффективной и безопасной

«Будем жить»: ВОЗ признала вакцину от коронавируса эффективной и безопасной
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за разработку вакцины от коронавируса «Спутник V». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вакцина эффективная и безопасная.

— ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно «Спутник V». Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная, — рассказал журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения.

На встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко Ханс Клюге обсудил и общие вопросы вакцинации.

— Разработка вакцины — это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области, — указал глава Европейского бюро.

Также он отметил, что в России больше внимание уделяется поддержке работников здравоохранения, а также самым уязвимым группам населения, — сообщает ТАСС.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Очень хочется порекомендовать господину Клюге переехать на ПМЖ в Россию, например в Благовещенск. )

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Жить будут барыги при харчевальне, за счёт карманов семей простых холопов

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