Больничные места для зараженных коронавирусом заполнены на 81%

В ведомстве напомнили, что его общий объем составляет 126,2 тыс. мест. Суточная заболеваемость COVID-19 в России с начала сентября выросла на 31%. Коэффициент распространения коронавируса в стране достиг 1,08, в Москве — 1,18. Это говорит об активной передаче вируса, отмечают эксперты. Тем не менее полугодовой опыт лечения COVID-19 теперь позволяет отечественным врачам лучше справляться с инфекцией.

Суточный прирост больных COVID-19 вернулся к показателям двухмесячной давности: 18 июля было зафиксировано 6234 заболевших, а 21 сентября — 6196. Но если с середины июля начался устойчивый спад заболеваемости, то с начала сентября идет поступательный рост. За месяц ежедневное количество зарегистрированных случаев выросло уже на 31% (1 сентября оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщал о 4729 больных за день в России).

В Москве с 1 по 21 сентября суточное число новых зараженных увеличилось на 43%: с 641 до 915 человек. Примерно такая же ситуация в столице была в конце июня — например, 21-го числа было зафиксировано 968 больных.

В Минздраве «Известиям» подтвердили, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом — прогнозируемый ранее экспертами ведомства.

— Отметим, что на случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации, — заключили в министерстве.

Причина подъема заключается в том, что люди расслабились и перестали соблюдать предписанные меры, считают эксперты.

— Выросшее количество авиаперелетов тут ни при чем. Вопрос в сознательности людей. Многие до сих пор уверены, что коронавируса не существует. Пока они так считают — заражаются. Маски не носят, поэтому передают заболевание другим, — подчеркнул инфекционист Евгений Тимаков.

Важный фактор эпидемической оценки ситуации — показатель воспроизводства (сколько людей может заразить один человек с COVID-19), который должен быть <1, ранее рассказали «Известиям» в ВОЗ.

Этот коэффициент вычисляется по довольно сложным формулам, пояснил директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев.

— В очень упрощенном варианте можно суммировать количество случаев за последние дни (условно, взять последние пять дней) и разделить их на аналогичный показатель за такое же количество предшествующих дней, — сказал он.

По расчетам «Известий» с использованием упрощенной формулы, коэффициент распространения коронавируса в России сейчас составляет 1,08, в Москве — 1,18.

— Если коэффициент больше единицы, значит, вирус распространяется более активно. Вспышка растет, а не угасает. Хотя в Москве рост заболеваемости не столь заметен, — отметил Александр Лукашев.

Темп роста заболеваемости будет увеличиваться, уверен он. Причем в разных регионах его скорость будет различаться.

— Есть города, где было много случаев заболевания, среди них Москва, Санкт-Петербург. Здесь не будет ярко выраженной второй волны, подъем заболеваемости будет более плавным и легко управляемым. А вот в регионах, где практически не было первой волны, угроза сейчас ничуть не ниже, чем в апреле. Для них всё только начинается, — уверен Александр Лукашев.

Пока не идет речи об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима или введении дополнительных карантинных мер. В федеральном оперштабе поясняли: субъектам предоставлено право самим решать, насколько серьезные ограничения нужны для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Еще в начале прошлой недели глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что в медучреждениях используется формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переориентироваться на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В департаменте здравоохранения столицы сообщали, что ситуация в городе остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий. В Москве более 60% коек, специально выделенных под ковид, сейчас свободны, отмечали в депздраве.

Объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 126,2 тыс. коек, из них загружено 81,3%, сообщили «Известиям» в Минздраве.

Сейчас врачи уже более подготовлены, нежели это было в начале пандемии, считает Александр Лукашев.

— Переломный момент в лечении COVID-19, который произошел примерно в апреле, — понимание важной роли микротромбозов. Тромбозы возникают в капиллярах легких и запускают порочный круг, который приводит к отеку легких, утяжелению пневмонии, поражению других органов. В марте же всё внимание уделялось лечению цитокинового шторма. Сейчас это тоже важный момент, но усиление борьбы с микротромбозами вывело лечение на новый уровень, — рассказал Александр Лукашев.

Существенный вклад в преодоление пандемии может внести вакцинация, надеется вирусолог. По его словам, первые результаты массовой кампании можно ожидать в конце этого года — начале следующего.

21 сентября стало известно, что первая тестовая партия отечественной вакцины от COVID-19 доставлена в Свердловскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram. На этой партии будут отработаны вопросы организации прививочной кампании.

Первая партия вакцины от коронавируса также поступила в Челябинскую область, сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Алексей Текслер. Препарат используют для вакцинации медиков, которые находятся в группе риска. Прививка будет добровольной, подчеркнул губернатор.

— До конца года ожидаем поставку крупной партии вакцины. По желанию будем прививать медиков, учителей и социальных работников. А после — выход вакцины в свободный доступ, когда поставить ее сможет любой желающий, — сообщил Алексей Текслер.

Также 21 сентября первые российские добровольцы получили китайскую вакцину от коронавируса, сообщили в компании «Петровакс».