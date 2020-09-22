В 2021 году ЕГЭ и ОГЭ ждут изменения

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В следующем году экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с изменениями. Нововведения коснутся итоговых испытаний по обществознанию, химии, истории, информатике и математике.

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала об изменениях, которые коснутся Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ).

Задания поменяют по нескольким предметам. Выпускникам 11-х классов на экзамене по обществознанию предстоит ответить на вопросы, касающиеся новых поправок к Конституции РФ, а в ОГЭ добавят задания на анализ визуальной информации, предполагающие развёрнутый ответ. Девятиклассникам также предстоит сдавать химию с проведением опытов на реальном оборудовании, пишут Известия.

Изменятся и задания в ЕГЭ по истории — появятся новые форматы для исторических сочинений. На экзамене по информатике школьникам предстоит решать задачи на компьютерах. На экзамене по математике для 9-х и 11-х классов появится больше практических задач, которые пригодятся старшеклассникам в быту.

— В заданиях по математике появятся задачи на расчёт строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка, — отмечает Оксана Решетникова.

Эксперт заверила, что экзамен по английскому языку пока делать обязательным не планируется.