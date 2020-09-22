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22сентября
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сегодня, 10:39 0

Из-за коронавируса тындинский лицей № 8 перешёл на дистанционное обучение

Из-за коронавируса тындинский лицей № 8 перешёл на дистанционное обучение
Фото: pixabay.com

В тындинском лицее № 8 коронавирусом заболели учитель и ученик. Теперь вся школа переходит на дистанционное обучение. Планируется, что так дети будут учиться две недели.

Информация об этом появилась в мессенджерах и социальных сетях накануне вечером. Её практически сразу подтвердила глава городской администрации Марина Михайлова.

«Лицей номер восемь переходит на дистанционное обучение на две недели — заболели педагог и ученик», написала у себя в Инстаграме Марина Валентиновна.

При этом она подчеркнула, что остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Двумя днями ранее Марина Михайлова назвала ситуацию по заболеваемости COVID-19 в городе сложной и попросила не забывать про маски и вызывать врача на дом при повышенной температуре.

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#коронавирус

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