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22сентября
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сегодня, 09:24 0

В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,5

В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,5
Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе озера Байкал, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Европейский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр располагался в 70 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения в Иркутской области пока нет, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, эпицентр находился в районе поселка Култук Слюдянского района.

Магнитуда в эпицентре составила 5,9, в Иркутске — 5–6. Толчки ощущались в 12 районах Иркутской области и 4 районах Бурятии.

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел в городе режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме. Дежурные службы города собирают информацию о последствиях землетрясения.

Как передает корреспондент «Коммерсанта» из Иркутска, первый толчок был очень сильный, в 2:05 местного времени. «Дом прямо зашатало во все стороны. Через 15 минут был второй толчок, очень слабый и еле ощутимый»,— сообщает корреспондент. В социальных сетях жители города пишут, что перед первым толчком слышали гул, «будто тяжелая техника». В некоторых домах мигал свет.

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#происшествия

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