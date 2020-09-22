В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,5

Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения в Иркутской области пока нет, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, эпицентр находился в районе поселка Култук Слюдянского района.

Магнитуда в эпицентре составила 5,9, в Иркутске — 5–6. Толчки ощущались в 12 районах Иркутской области и 4 районах Бурятии.

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел в городе режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме. Дежурные службы города собирают информацию о последствиях землетрясения.

Как передает корреспондент «Коммерсанта» из Иркутска, первый толчок был очень сильный, в 2:05 местного времени. «Дом прямо зашатало во все стороны. Через 15 минут был второй толчок, очень слабый и еле ощутимый»,— сообщает корреспондент. В социальных сетях жители города пишут, что перед первым толчком слышали гул, «будто тяжелая техника». В некоторых домах мигал свет.