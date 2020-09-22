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22сентября
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сегодня, 09:28 0

В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Краснофлотской

В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Краснофлотской
Фото: yandex.ru

В Благовещенске с 22 по 23 сентября полностью ограничат движение на участке улицы Краснофлотской в районе пересечения с Чайковского. Перекрытие связано с проведением земляных работ.

Кроме того, на эти два дня изменит схему движения автобус № 30. Общественный транспорт будет двигаться по следующему маршруту: Чайковского – Фрунзе – Пушкина – далее в обратном направлении. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке возле дома № 8 на улице Пушкина.

Администрация города просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#городская власть #дороги #ЖКХ #мэрия #транспорт

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