В Благовещенске на два дня перекроют участок улицы Краснофлотской
В Благовещенске с 22 по 23 сентября полностью ограничат движение на участке улицы Краснофлотской в районе пересечения с Чайковского. Перекрытие связано с проведением земляных работ.
Кроме того, на эти два дня изменит схему движения автобус № 30. Общественный транспорт будет двигаться по следующему маршруту: Чайковского – Фрунзе – Пушкина – далее в обратном направлении. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке возле дома № 8 на улице Пушкина.
Администрация города просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для движения.
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