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Интервью с народным артистом России Игорем Костолевским (видео)

Интервью с народным артистом России Игорем Костолевским (видео)

Главная задача проекта «Золотая маска» в городах России – возможность ведущим театрам страны выехать со спектаклями большого формата в отдаленные и не очень территории страны.

Всего же за 20 лет существования программы в ней приняли участие более шестидесяти театральных коллективов. Фестивали «Золотой маски» прошли более чем в тридцати городах. И Благовещенск для некоторых наших гостей оказался самой далекой точкой гастролей. Заключительные два дня фестиваля стали настоящим подарком – мы смогли увидеть легендарный спектакль театра имени Маяковского «Пигмалион» режиссера Леонида Хейфеца. В спектакле играют одни из лучших артистов театра и среди них – народный артист России Игорь Костолевский. Он же президент российской национальной театральной премии «Золотая маска».

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#Фестиваль «Золотая маска»

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