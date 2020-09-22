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22сентября
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 21 сентября

Выбор читателей за 21 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 21 сентября.

Берег совсем пустой: как выглядит Нячанг без туристов

Вьетнам всё ещё остается закрыт для российских туристов. Дальневосточники вздыхают особенно, ведь это был один из самых доступных для нас курортов – и в плане денег, и в плане расстояния до по-настоящему теплого моря. С 15 сентября в Нячанг стали летать рейсы из Ханоя и Хошимина. Полететь из Вьетнама можно в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань. С 22 сентября в расписание добавят рейсы в Камбоджу и Лаос, но не в Россию, друзья, не в Россию…

Курить сигареты, кальяны и вейпы амурчанам теперь можно только дома

С сегодняшнего дня в Приамурье вступил в силу областной антитабачный закон, который депутаты регионального законодательного собрания приняли ещё в августе. Административные комиссии городов и районов теперь имеют право выписывать штрафы за курение в общественных местах.

Пособие на ребёнка безработным родителям хотят увеличить до 10 тысяч и выплачивать на постоянной основе

Сейчас безработные родители в России получают дополнительно к своему пособию 3 000 рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.

В столице Приамурья сбили велосипедистку и её шестилетнюю дочь

В минувшую пятницу, 18 сентября, на перекрестке улиц Северной и Загородной автомобиль сбил велосипедистку с ребенком. Мать и дочь отделались травмами.

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#Обзор #интернет #СМИ

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