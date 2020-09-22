Выбор читателей за 21 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 21 сентября.

Вьетнам всё ещё остается закрыт для российских туристов. Дальневосточники вздыхают особенно, ведь это был один из самых доступных для нас курортов – и в плане денег, и в плане расстояния до по-настоящему теплого моря. С 15 сентября в Нячанг стали летать рейсы из Ханоя и Хошимина. Полететь из Вьетнама можно в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань. С 22 сентября в расписание добавят рейсы в Камбоджу и Лаос, но не в Россию, друзья, не в Россию…

С сегодняшнего дня в Приамурье вступил в силу областной антитабачный закон, который депутаты регионального законодательного собрания приняли ещё в августе. Административные комиссии городов и районов теперь имеют право выписывать штрафы за курение в общественных местах.

Сейчас безработные родители в России получают дополнительно к своему пособию 3 000 рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.

В минувшую пятницу, 18 сентября, на перекрестке улиц Северной и Загородной автомобиль сбил велосипедистку с ребенком. Мать и дочь отделались травмами.