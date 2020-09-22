В подвале благовещенской многоэтажки три недели бил фонтан из нечистот (фото)

На днях в редакцию Амур.инфо обратились жители дома по адресу: улица 50-летия Октября, 62/8. В подвале многоэтажки из канализации три недели бил фонтан нечистот. Теперь жильцы третьего подъезда утверждают, что находиться в квартирах невозможно. По их словам, нечистоты проникли также во второй и первый подъезды.

— В квартире жить невозможно! От запаха никуда не деться, весь подвал затопило. Люди, которые могут уехать, закрывают квартиры и съезжают. Проблема появилась около пяти лет назад после капремонта, но тогда она не была такой колоссальной. Управляющая компания ООО «Жил-Комфорт» два раза в месяц откачивала нечистоты из подвала, но сейчас канализационные воды бьют из трубы фонтаном, и никто ничего не делает, — рассказала жительница дома Тамара.

Женщина не стала тянуть и обратилась с жалобой к Олегу Имамееву в Инстаграме.

Мэр ответил:

— По сообщению ООО «АКС» «Амурводоканал», в районе 50-летия Октября, 71/5, пробита труба коллектора. Это произошло во время установки столба компанией «ДРСК» возле гаражного массива. Вакуумная машина АКС проводит откачку для проведения ремонта коллектора. Ремонт будет проводить АО «ДРСК». На место выехала оперативная группа, — ответил в комментариях Олег Гатауллович.

В администрации города добавили, что контролировать работы должна управляющая компания «Жил-Комфорт». Разумеется, мы позвонили в УК. Однако её руководитель проигнорировал наши звонки.

— Там проходит наша линия в 35 киловольт. Её реконструировала компания-подрядчик. Однако работники не согласовали работы с ООО «АКС». Поэтому 1,5 недели назад в ходе работ или просадки грунта труба повредилась. Компания-подрядчик обязана восстановить порядок на свои средства, — сообщили в пресс-службе АО «ДРСК».

В ДРСК добавили, что специалисты уже вырыли котлован и подготовили трубу к замене. Завершить работы планируют в ближайшие два дня.

— Время идёт, но никто к нам так и не выехал, не проверил уровень воды. Несмотря на то, что официальная причина — пробитие трубы — остаётся два вопроса. Во-первых, почему поврежденная труба находится через два дома от нашего, а проблема только у нас? Во-вторых, почему никто не ликвидирует потоп? Вода ведь сама не высохнет, она всё больше прибывает. Там невозможно пройти даже в резиновых сапогах, — рассказала жительница дома Татьяна.