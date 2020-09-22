Гороскоп 22 сентября: Водолеям необходим активный семейный отдых, а Овнам нужно быть внимательнее

Восход Солнца: 06:16

Заход Солнца: 18:28

Солнце в Деве.

Овен. События этого дня могут стать подтверждением непонятного беспокойства и предчувствия опасности. Неприятности могут коснуться взаимоотношений с окружающими и материальной стороны жизни. Будьте внимательны сегодня. Не допускайте непоправимых ошибок. Благоприятный день для восстановления дружеских и родственных связей.

Телец. Серьёзный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Полезно находиться около воды, принять ванну, сходить в баню. День пройдёт достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия.

Близнецы. Астрологи предупреждают, что кто-то из вашего окружения будет врать о важном деле. В этот день к вам может обратиться человек с не очень чистыми намерениями, помощь ему обернется неприятностями.

Рак. Утром вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких. День связан с переменами, защитой принципов, выбором цели.

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Лев. На вас будут обращать внимание больше, чем обычно, поэтому вечер не обойдется без необременительного флирта и интересных знакомств. Пассивный день, отмеченный ослаблением энергетического потенциала. Усталость и раздражение будут сопровождаться даже озлоблением. Нельзя загонять внутрь отрицательные эмоции.

Дева. Если вас и настигнут неприятности, они окажутся мелкими и незначительными, не стоящими вашего внимания. День отмечен усилением интуиции и проницательности. Вероятно, что вы сможете разглядеть то, что ждет вас далеко впереди. Звёзды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на возможные предложения о сотрудничестве.

Весы. Не отступайте от плана работы, который вы сами или начальство утвердили. Вам постоянно не хватает общения, вы привыкли находиться в эпицентре внимания друзей и близких.

Скорпион. Именно сегодня, как утверждают планеты, возможно начало новых романтических отношений или приятное продолжение старых. Повседневная суета несколько осложнит отношения с родственниками или друзьями, однако ваша коммуникабельность поможет уладить все недоразумения.

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Стрелец. Вам откроется важная и абсолютно новая информация. Скорей всего, она пригодится в будущем, когда вы решите поменять профессию. Звезды советуют Стрельцам стать щедрее и добродушнее, чтобы удивить близких людей сюрпризами. Вы давно не делали ничего подобного, поэтому сегодня превзойдите себя.

Козерог. Не поддавайтесь негативным мыслям, гоните их от себя, очередной приступ рефлексии сделает ваши дедлайны совсем уж критическими. Вам необходим более лёгкий взгляд на жизнь, юмор поможет вам избавиться от грустных мыслей.

Водолей. Сегодняшние сутки подходят для активного семейного отдыха. Но перед тем как организовывать шашлычные посиделки или спортивные соревнования, посоветуйтесь со своими родственниками. Единственной неприятностью этого совсем неплохого дня может стать ссора с человеком из близкого окружения.

Рыбы. Вы будете подумывать о том, чтоб сложить свое оружие, но не торопитесь делать это. День покаяния, духовного озарения, целительства. Отложите намеченные встречи и контакты на следующую неделю. Благоприятны путешествия, физические нагрузки, творческая работа. Обратите внимание на здоровье.

Астролог: Вальдемар Небоходцев