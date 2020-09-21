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21сентября
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сегодня, 21:10 0

Тихановская просит мировое сообщество не признавать Лукашенко президентом

Тихановская просит мировое сообщество не признавать Лукашенко президентом
Фото: TASS/EPA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международное сообщество отказать в легитимности президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщает «Интерфакс».

«Мы обращаемся к международной общественности с призывом не признавать легитимности Лукашенко, поскольку он нелегитимен в глазах белорусского народа. Наши голоса на этих выборах украли», — сказала Тихановская в понедельник на брифинге с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

«Мы пытаемся разобраться сами, но мы видим, что Лукашенко не хочет идти на диалог, о котором мы просим. В этот момент очень важна любая поддержка от европейских стран и других соседних стран», — добавила Тихановская, выразив благодарность за принятие Европарламентом резолюции в поддержку борьбы белорусского народа.

Сассоли, в свою очередь, высказал мнение, что «передача власти — это единственный мирный вариант решения проблемы (в Белоруссии — «Интерфакс»)».

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#политика

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