Тихановская просит мировое сообщество не признавать Лукашенко президентом

«Мы обращаемся к международной общественности с призывом не признавать легитимности Лукашенко, поскольку он нелегитимен в глазах белорусского народа. Наши голоса на этих выборах украли», — сказала Тихановская в понедельник на брифинге с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

«Мы пытаемся разобраться сами, но мы видим, что Лукашенко не хочет идти на диалог, о котором мы просим. В этот момент очень важна любая поддержка от европейских стран и других соседних стран», — добавила Тихановская, выразив благодарность за принятие Европарламентом резолюции в поддержку борьбы белорусского народа.

Сассоли, в свою очередь, высказал мнение, что «передача власти — это единственный мирный вариант решения проблемы (в Белоруссии — «Интерфакс»)».