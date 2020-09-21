В российских аптеках начали продавать препарат от коронавируса «Арепливир»

— Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали, — сказал он.

По его словам, препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.

— Мы с самого раннего утра уже обрабатываем все заказы и поставляем «Арепливир». Но пока рано подводить итоги, — отметил он.

Планируется, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тыс. аптек России, однако в дальнейшем количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться.

— У нас 60 тыс. аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тыс. аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия, — пояснил Младенцев.

Ранее глава «Промомед» сообщал о том, что упаковка препарата «Арепливир» в розницу будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг.