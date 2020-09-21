В Госдуму внесен закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

В нем есть отсылки к опыту реновации в Москве: необходимость согласия двух третей собственников и арендаторов, предписание выдавать переселенцам равноценное жилье в своем районе или денежную компенсацию. Но упоминается и необходимость «комплексного развития территорий» с возможностью принудительного изъятия недвижимости: напомним, правительственный законопроект с аналогичными формулировками в 2019 году подвергся критике и был изменен.

Проект поправок к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам РФ внесли в Госдуму сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. В документе предлагается дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Так, Жилищный кодекс предлагается дополнить ст. 48.2, согласно которой решение о включении в такую программу может быть принято с одобрения двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. Порядок учета голосов должны определить местные власти.

Многое в законопроекте явно взято из нормативной базы по программе реновации в Москве.

Так, переселенцам обещано равнозначное жилье (с не меньшим числом комнат и жилой площадью) в своем населенном пункте, а если тот имеет «внутригородское деление» — в том же районе. Собственники также могут выбрать взамен старого жилья равноценную квартиру или денежную компенсацию. Интересно, что само понятие реновации в документе не упоминается.

Законопроекты о всероссийской реновации по примеру Москвы уже вносились в Думу. Так, в 2018 году депутаты Галина Хованская и Сергей Миронов предлагали включать дома в программу с согласия всех, а не двух третей собственников, а также предусматривали квартиры для жителей коммуналок. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тогда приводил результаты соцопросов о желании 70% граждан видеть реновацию в своем регионе. Однако госпожа Хованская признала, что к запуску программ переселения готовы лишь в нескольких регионах, включая Уфу, Казань и Санкт-Петербург. Ее проект так и не был принят Госдумой.

В Минстрое РФ два года назад опасались, что дороги и коммунальные сети не выдержат нагрузки от масштабных строек, а также не понимали источников финансирования программы. К примеру, в Санкт-Петербурге более 7,2 тыс. зданий 1950–1969 гг. постройки общей площадью 27,3 млн кв. м. Для строительства такого же объема потребуется более 1,44 трлн руб. (при себестоимости 1 кв. м в регионе 52,8 тыс. руб.; данные Росстата). Иначе говоря, Санкт-Петербургу потребуется до трех годовых бюджетов, и это без учета расходов на снос домов. Впрочем, опыт столицы показывает, что расходы могут оказаться еще выше. В сентябре 2020 года Московский фонд реновации провел аукцион на строительство типичного для реновации 60-метрового дома на Долгопрудной улице за 1 млрд руб., рассчитывая построить за эти деньги 7,6 тыс. кв. м квартир (по 138 тыс. руб. за «квадрат», но без учета нежилого первого этажа и подземной парковки на 79 мест).

В обосновании к новому законопроекту говорится, что расходов из бюджета РФ он не потребует, а финансирование должны найти местные власти.

При этом в тексте определен порядок привлечения инвесторов к стройкам — через аукционы. В них смогут участвовать компании с минимум трехлетним опытом строительства многоквартирных домов, сдавшие хотя бы 5 тыс. кв. м. квартир. По итогам работ они должны передать властям коммунальную и другую инфраструктуру. Примечательно, что вице-премьер Марат Хуснуллин в феврале 2020 года заявлял, что о запусках программ реновации по всей стране можно будет говорить после «наладки» работы нынешних жилищных программ.

Отметим, что ключевым понятием законопроекта выступает «комплексное развитие территорий». Решение о таком развитии и последующем привлечении инвесторов местные власти смогут принимать, если половину территории занимают, например, аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции. Новый механизм комплексного развития территорий, говорится в пояснительной записке, поспособствует «обновлению застройки городов и улучшению жилищных условий граждан». Между тем формулировки поправок во многом совпадают со скандальным правительственным законопроектом 2018 года о комплексном развитии территорий с принудительным изъятием недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов. Через год, после критики, норма об изъятиях из закона исчезла.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская критикует новый законопроект как процессуально, так и по существу. По ее словам, адресные программы сноса и строительства жилья «вообще не являются предметом регулирования» Жилищного кодекса РФ.

Авторы поправок, по мнению госпожи Хованской, хотят избежать процедуры правительственного отзыва на законопроект, указывая, будто его реализация не потребует бюджетных расходов.

«В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — недоумевает госпожа Хованская. Депутат также считает странным, что дом может быть включен в программу двумя третями голосов собственников и нанимателей пропорционально «общему числу жилых помещений», тогда как при выходе из программы в расчет принимаются лишь голоса собственников без отсылки к площадям квартир.