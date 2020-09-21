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21сентября
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сегодня, 18:43 0

За три дня в Благовещенске и в районе зафиксировано 68 ДТП

За три дня в Благовещенске и в районе зафиксировано 68 ДТП
Фото: auto.today

За минувшую пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий. В 8 ДТП оказались травмированы 13 человек.

В пятницу вечером в областном центре Приамурья на регулируемом перекрестке улиц Северная – Загородная водитель, управляя автомобилем УАЗ-452, при повороте направо совершил наезд на женщину-велосипедистку, которая пересекала проезжую часть. В результате происшествия травмы получила сама женщина-велосипедист и её 6-летняя дочь, которую мама перевозила на раме велосипеда.

ДТП произошло, когда на улице уже стемнело. На одежде велосипедистки и самом велосипеде отсутствовали световозвращающие элементы. Женщина и ребёнок ехали без защитной амуниции, сообщает администрация Благовещенска.

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#ДТП

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