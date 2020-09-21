В Приамурье определили лучших токарей и сварщиков

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На региональном конкурсе профессионального мастерства определили лучших токарей и сварщиков Приамурья. Соревнования мастеров прошли на базе судостроительного завода имени Октябрьской революции и благовещенского ремонтно-механического завода по инициативе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

— Сегодня нам очень нужны новые специалисты в машиностроении, и крайне важно, чтобы на каждом предприятии действовали программы обучения молодёжи рабочим профессиям. Так, в ближайшее время на базе судостроительного завода в Благовещенске будет создан «институт наставничества». Он позволит студентам проходить дополнительную практику на производстве ещё до выпуска из учебного заведения. Правительство области готово содействовать развитию подобных форм обучения молодёжи. При необходимости мы поможем предприятиям оборудовать учебные места и организовать работу, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Проведение таких соревнований — хороший инструмент популяризации рабочей профессии.

— Очень важно, что участие здесь принимают студенты профильных учебных заведений региона. Для них это будет отличной возможностью получить опыт коллег по цеху, а руководителям предприятий – определить потенциальных сотрудников для дальнейшего трудоустройства. Кроме этого, победители в каждой номинации могут получить право представлять Приамурье на крупных состязаниях профессионального мастерства всероссийского и международного масштабов. Надеемся, что после многолетнего перерыва проведение региональных конкурсов среди рабочих специальностей станет хорошей ежегодной традицией, — сказала Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей Амурской области.

В конкурсе приняли участие действующие специалисты судостроительного завода имени Октябрьской революции, благовещенского ремонтно-механического завода, амурского завода металлоконструкций, завода «Машиностроитель», а также компании «Амурский уголь» и учащиеся профессиональных учебных заведений, сообщает портал областного правительства.

Всего за звание в конкурсе приняли участие 27 специалистов из Благовещенска, Свободного, Райчихинска и Шимановска. Победители и призёры в каждой номинации получили дипломы, грамоты от союза машиностроителей России, денежные премии до 15 тысяч рублей, а также призы и сертификаты от генерального спонсора конкурса.