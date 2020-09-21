Берег совсем пустой: как выглядит Нячанг без туристов

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Вьетнам всё ещё остается закрыт для российских туристов. Дальневосточники вздыхают особенно, ведь это был один из самых доступных для нас курортов – и в плане денег, и в плане расстояния до по-настоящему теплого моря. С 15 сентября в Нячанг стали летать рейсы из Ханоя и Хошимина. Полететь из Вьетнама можно в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань. С 22 сентября в расписание добавят рейсы в Камбоджу и Лаос, но не в Россию, друзья, не в Россию…

Между тем местные жители пишут, что в Нячанге спокойная обстановка по коронавирусу.

— Люди гуляют, маски отменили, недавно были в больнице, даже температуру на входе уже не мерят. Жизнь вернулась в своё русло. Только границы остаются закрытыми. Правительство заявило, что главное — это безопасность нации. Поэтому ждать иностранных туристов не приходится. По нашим прогнозам, границы откроют скорее всего после Нового года. Но это лишь предположения, — пишет @vera_yarochkina.

— Сейчас пляж почти всегда пустой, вьетнамцы появляются на пляже только с 5 до 6 утра и вечера, когда уже и ещё не темно, но солнце не палит, — рассказывают у себя в Инстаграме @viet_live блогеры Алексей и Юлия.

Дмитрий, который живет во Вьетнаме уже 9 лет, более позитивно описывает Вьетнам без русских туристов.

— Нячанг цветет и пахнет, как и всегда! Погода балует — не было пока ни адской жары, чтобы хотелось сбежать в Далат, ни дождей. Море прекрасно. Город не вымер, не опустел, в какой-то период даже было много вьетнамских туристов, в основном из Ханоя. Конечно, многие заведения, рассчитанные только на туристов, закрыты, но многие, особенно вьетнамские, работают и сейчас. Город живет своей жизнью, уныния и грусти нет, как, например, в Муйне. По информации от туроператоров, пакетный туризм запустится в марте 21 года. Читал, что только что Роспотребнадзор включил Вьетнам в список безопасных стран и даже рекомендовал начать полеты, но это больше похоже на аппаратные чиновничьи игры, чем на руководство к действию. Уж Вьетнам сейчас точно не пустит наших туристов. Я лично считаю, что февраль-март 21 года это даже оптимистичный сценарий для пакетных туров. Надеюсь, регулярка запустится пораньше. Как там русские в Нячанге? Точных цифр у меня нет, но здесь жили несколько тысяч русскоязычных наших. Многие улетели вывозными рейсами, но довольно много людей и осталось. Какой-то общей дружной диаспоры тут нет, и у всех ситуация своя. Есть, к сожалению, такие, кто ворует в магазине продукты, есть продающие на улице кокосы, есть люди, которые пекут торты, коптят рыбу, готовят разнообразную еду и на доставку, и в своих кафешках. Держатся как-то. Человек 150, судя по спискам, еще хотят вернуться в Россию, причем многим из них и цену на рейс подавай невысокую, и город прилета чтобы был именно удобный им... Визы у всех нелегалов кончились, но пока Вьетнам ежемесячно их «продлевает», говорят, так будет еще долго, но никакой точной инфы не узнать. Есть удаленщики, работающие точно так же через интернет, как и прежде. Есть те, кто владеет бизнесом, кто купил тут квартиру — они просто ждут открытия границ и возобновления туризма, и живут на свои накопления, у них и с визой, и с деньгами всё в порядке, — пишет Дмитрий в своем Инстаграме @dmitry_vietnam

Да, нет туристов, закрыты многие отели, особенно те, что предлагали для русских туристов систему «всё включено». Но к новому сезону русских курортников, когда бы он не наступил, все равно готовятся.

— В Нячанге в скором времени появится новое развлечение — это огромная подводная лодка, в которой можно посмотреть красоты подводного мира, хоть Южно-Китайское море не сравнить с Красным, но свои обитатели в заливе Нячанга есть. Данную лодку приобрел хозяин Винперла, — показал гид по Вьетнаму Артем в своем Инстаграме @vietnam_ru

Ранее блогеры рассказали, как выглядит Пхукет без туристов. Увиденное путешественники сравнили с зомби-апокалипсисом.