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21сентября
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сегодня, 17:20 0

В Приамурье выявили 32 новых заражения COVID-19

В Приамурье выявили 32 новых заражения COVID-19
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая новой коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, люди заражаются на курортах, при совместном отдыхе, в салонах красоты, в общественном транспорте.

В Благовещенске зарегистрировано 16 новых случаев, в Свободном — шесть, в Константиновском районе — четыре, в Белогорске — три, два в Тынде, один в Зее.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлен 4 021 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости – 508,96 на 100 тысяч населения.

2 631 человек выписался из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 143 человека контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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