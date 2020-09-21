В Приамурье выявили 32 новых заражения COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая новой коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, люди заражаются на курортах, при совместном отдыхе, в салонах красоты, в общественном транспорте.
В Благовещенске зарегистрировано 16 новых случаев, в Свободном — шесть, в Константиновском районе — четыре, в Белогорске — три, два в Тынде, один в Зее.
С нарастающим итогом в Амурской области выявлен 4 021 случай COVID-2019. Показатель заболеваемости – 508,96 на 100 тысяч населения.
2 631 человек выписался из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
1 143 человека контактировали с заболевшими.
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