Два жителя Забайкальского края напали на транспортного полицейского в поезде

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Тындинский районный суд вынес приговор о признании двух жителей Забайкальского края виновными в применении насилия в отношении представителя власти.

В конце декабря 2018 года два жителя Забайкальского края ехали в пассажирском поезде сообщением Комсомольск – Тында. В ночное время мужчины распивали в вагоне алкоголь. Пресечь противоправные действия забайкальцев попытался транспортный полицейский. Мужчины же применили в отношении него насилие.

Суд признал нарушителей порядка виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде штрафа в размере 25 000 и 30 000 рублей, сообщает @ tynda_news.