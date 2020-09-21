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21сентября
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сегодня, 16:32 0

Прокуратура не стала обжаловать приговор Михаилу Ефремову

Прокуратура не стала обжаловать приговор Михаилу Ефремову
Фото: livekuban.ru

Прокуратура не стала обжаловать приговор артисту Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, который рассматривал дело актера в первой инстанции.

«Жалоба прокуратуры на приговор Ефремову не поступала», — сказали в пресс-службе. На обжалование приговора закон отводит 10 суток, этот срок уже истек.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее приговор обжаловал бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев, жалобу подал и новый адвокат актера Владимир Васильев. Защита хочет добиться условного срока для Ефремова. Также жалобу подала компания «Стоун-XXI», владевшая разбитым при аварии пикапом.

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#ДТП #происшествия

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