Россия возобновляет авиасообщения с четырьмя странами

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении.

Полеты запланированы с периодичностью один раз в неделю. С 21 сентября возобновится авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск). С Южной Кореей (Сеул) возобновление рейсов начнется с 27 сентября.

Решение о возобновлении авиасообщения с этими странами было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между РФ и Швейцарией.