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21сентября
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сегодня, 16:01 0

Россия возобновляет авиасообщения с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщения с четырьмя странами
Фото: pixabay.com

Российские власти на взаимной основе утвердили отмену для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея ограничений на въезд в Россию, введенных из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС. Распоряжение об этом подписало правительство РФ, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении.

Полеты запланированы с периодичностью один раз в неделю. С 21 сентября возобновится авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск). С Южной Кореей (Сеул) возобновление рейсов начнется с 27 сентября.

Решение о возобновлении авиасообщения с этими странами было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между РФ и Швейцарией.

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#жизнь #туризм

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