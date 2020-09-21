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21сентября
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сегодня, 16:16 1

Василий Орлов: «Ситуация с коронавирусом сказалась на рынке труда в области»

Василий Орлов: «Ситуация с коронавирусом сказалась на рынке труда в области»
Фото: pixabay.com

Жители области, потерявшие работу из-за коронавируса, хотят осваивать новые профессии. Бесплатное обучение в центре опережающей профессиональной подготовки пожелали пройти около 300 амурчан.

Переобучение организуют за счёт средств из федерального бюджета. Образовательные программы пройдут в Благовещенске, Белогорске и Свободном.

— Ситуация с коронавирусом сказалась на рынке труда в области. Многие граждане попали в сложную жизненную ситуацию, в которой поддержка государства просто необходима. Амурчане, потерявшие работу в период пандемии, активно записываются на бесплатное обучение новым профессиям. Из 16 направлений подготовки самыми востребованными оказались «Предпринимательство», «Графический дизайн» и «Веб-дизайн и разработка». Занятия планируем начать в октябре. Благодаря программе профобучения в центре опережающей подготовки люди смогут приобрести знания по новым для себя специальностям, а регион получит дополнительных образованных специалистов, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Проект рассчитан на амурчан, которые сильнее всего пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе безработные жители Приамурья, находящиеся в поиске новой работы; жители, которые в настоящее время рискуют быть уволенными; выпускники образовательных организаций.

Напомним, центр опережающей профессиональной подготовки предлагает на выбор 16 профессиональных компетенций. Записаться на бесплатное обучение можно по телефонам: 8 (4162) 23-46-66 и 8 (4162) 23-45-95 или на сайте www.express.worldskills.ru.

Амурский центр опережающей профессиональной подготовки открылся в рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году, напоминает портал областного правительства.

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#коронавирус #образование

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    42 минуты назад

    Когда будущему российскому императору Петру III было 9 лет, то его заставили стоять в охране у двери и смотреть на то, как все кушают и веселятся. И только ко второй перемене блюд принцу разрешили сесть за стол. Это преамбула. Суть в том, что современные помещики (у коих амбары полны репы и брюквы) = есть их милость решать к какой перемене блюд приступит отрок сей гранд достоинств сих.

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